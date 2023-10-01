



Победитель словацких выборов в парламент хочет провести переговоры по Украине

Экс-премьер Словакии Роберт Фицо, чья партия "Курс – новая демократия" победила на парламентских выборах, в воскресенье, 1 октября вновь выступил за мирное урегулирование в Украине.



"События в Украине – это большая трагедия для всех нас. Если нашей партии поручат формирование правительства, мы сделаем все зависящее от нас, чтобы как можно быстрее организовать мирные переговоры", – заявил Фицо.



Также политик подчеркнул, что у Словакии в настоящее время есть и “более серьезные проблемы, нежели события в Украине”.

Фицо перед выборами выступал против поставок вооружения Украине, заявляя о неэффективности санкций Запада против России, и грозил заблокировать вступление Украины в НАТО.