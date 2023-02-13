



По всему Израилю проходят акции протеста против судебной реформы

Люди начали собираться на крупную акцию протеста, которая охватит всю страну в понедельник, поскольку правительство готовится начать голосование по судебной реформе.



Протестующие собирались по всей стране, в частности возле аэропорта Бен-Гурион и в таких городах, как Герцлия, Иерусалим и Тель-Авив.

Ожидается, что в митингах примут участие более миллиона человек. По словам организаторов, в Иерусалим планируется направить более 50 автоколонн и сотни автобусов.



Мероприятия должно начаться в 10:00 с молитвы у Стены плача, а затем перенестись на улицы за пределами Кнессета, начиная с 12:00 и будет длиться в течение дня. По словам организаторов, среди желающих приехать тысячи врачей, сотни сотрудников высокотехнологичных компаний и юридических фирм, студенты и сотрудники университетов, старшеклассники и многие другие группы из "всех отраслей и секторов".





