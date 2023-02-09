



По требованию ШАС: полгода тюрьмы за неподобающую одежду у Стены Плача



Председатель ШАС Арье Дери потребовал, чтобы в комитет министров был представлен инициированный его фракцией законопроект, предусматривающий наказание в виде шести месяцев тюремного заключения для тех, кто, помимо прочего, придет в неподобающей одежде или включит музыку у Западной стены.



Закон, который продвигает Дери, очевидно, может поставить коалицию в неловкое положение и бросает свет на сложные отношения между председателем ШАС и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Согласно предложению, осквернение Шаббата будет запрещено у Стены Плача. Будет запрещено проведение церемонии, в том числе религиозной, не соответствующей обычаям этого места, задевающей чувства молящейся публики по отношению к этому месту; наряд, не соответствующий святости этого места; предоставление религиозных услуг любого рода, кроме как с разрешения руководителя; игра на музыкальных инструментах, исполнение музыки и пение без разрешения руководителя; смешанная молитва мужчин и женщин; а что касается женщин- проведение церемонии, включающей вынос свитка Торы и его чтение, использование шофар, использование мужских предметов культа, в том числе тфилин.



Закон предусматривает для нарушителей тюремное заключение сроком на шесть месяцев или штраф в размере 10 000 шекелей.