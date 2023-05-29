



По достоинству оценил шутку: Токаев ответил на "союзное" предложение Лукашенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал шуткой заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Казахстан мог бы вступить в Союзное государство России и Беларуси. Видео с заявлением Токаева опубликовала его пресс-служба.



“На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз”, – сказал Токаев.



Он добавил, что Казахстану не нужно ядерное оружие, поскольку страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.



“Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов”, – подчеркнул президент Казахстана.



24 мая Токаев на заседании Евразийского экономического форума назвал “феноменом” Союзное государство России и Беларуси. Он отметил, что речь идет о создании государства по формуле “две страны – одно государство” с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством.



“И, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас”, – отметил Токаев.



28 мая Лукашенко сказал, что страны, которые обеспокоены из-за наличия у России и Беларуси ядерного оружия, могут присоединиться к Союзному государству.



“Если кто-то переживает, ну, не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но, если вдруг, – так никто не будет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто – в союз Беларусь-Россия надо вступать и все, и будет ядерное оружие на всех”, – заявил Лукашенко.

