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По дороге домой Зеленский заехал в гости к Дуде | Фото: канцелярия президента Польши
10.02.2023 10:03 Раиса Вовк

По дороге домой Зеленский заехал в гости к Дуде

Президент Владимир Зеленский более двух часов общался со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В частности, обсудили повестку будущего саммита НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Встреча президентов состоялась в Жешуве, куда Зеленский прилетел из Брюсселя поздно вечером 9 февраля. Зеленский рассказал Дуде о том, что было в Брюсселе, Париже и Лондоне.

По словам представителя канцелярии президента Польши Марцина Пжидача, Зеленский и Дуда разговаривали более двух часов.

"Беседа касалась, в том числе ... выстраивания повестки дня предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины в контексте этой деятельности здесь очень важен", – сказал Пжидач.

Президенты также обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию с безопасностью в регионе, а также необходимость дальнейших совместных усилий для оказания военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией.

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