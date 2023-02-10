



По дороге домой Зеленский заехал в гости к Дуде

Президент Владимир Зеленский более двух часов общался со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В частности, обсудили повестку будущего саммита НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.



Встреча президентов состоялась в Жешуве, куда Зеленский прилетел из Брюсселя поздно вечером 9 февраля. Зеленский рассказал Дуде о том, что было в Брюсселе, Париже и Лондоне.



По словам представителя канцелярии президента Польши Марцина Пжидача, Зеленский и Дуда разговаривали более двух часов.



"Беседа касалась, в том числе ... выстраивания повестки дня предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины в контексте этой деятельности здесь очень важен", – сказал Пжидач.



Президенты также обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию с безопасностью в регионе, а также необходимость дальнейших совместных усилий для оказания военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией.