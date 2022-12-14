



"По делу 4000 не будет обвинительного приговора"

Саси Газ, один из ведущих адвокатов Израиля, выступил 14 декабря на радио 103FM в связи с последними событиями в судебном процессе над Нетаниягу и подверг резкой критике поведение обвинения в деле 4000.



Газ сказал: “Дело 4000, в отличие от дела 1000, - это дело, которое должно волновать каждого гражданина Израиля. Вопрос в том, что было сказано, и самое главное - как это было сказано. Вы видите, что каждый свидетель по делу рассказывает ужасную историю, каждого свидетеля допрашивают ужасным образом, будь то Хефец или Фильбер. Теперь пришла свидетель, которая занимала высокий пост, и посмотрите, что она говорит о том, как велось следствие - есть границы дозволенного и недозволенного. Вопрос в том, чего хотели следователи? Почему они проводили расследование без фактического разрешения? Почему все - прокол? Почему все эти вещи? Вчера произошло что-то серьезное, на что граждане не обратили внимания. Вчера выяснилось, что государство фактически спрятало дневник Фильбера. В этом дневнике нет записи встречи, в которой, собственно, и заключается все дело. Зачем скрывать? Потому что вы не хотите дать защите хороший материал, который может защитить премьер-министра?"



Газ добавил: “Дело о взятке - это дело, которое, по моему мнению как юриста, не должно было быть тут возбуждено в первую очередь. У государства отсутствует причинно-следственная связь по формуле “ты-мне, я -тебе”. Единственный, кто мог бы это сказать, - сам Фильбер, но он этого не сделал. Я говорю этого недостаточно. Фильбер танцевал танго - он настаивал что встреча была, но суд не может определить, что она действительно была. По моему личному мнению, в деле 4000 приговора не будет. Вопрос очень простой - если будет вынесен оправдательный приговор по делу о взятке, как вы думаете, примет ли народ то, что произошло в деле 4000 о злоупотреблении доверием? Я не отвечаю за народ, я юрист, я просто спрашиваю. Мы все согласны, что дело 1000 более серьезное".











