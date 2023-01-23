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Пнина Тамено-Шете выступила против гендерной дискриминации в правительстве | Фото: Кредит knesset.gov.il
23.01.2023 18:40 Евгения Маркова

Пнина Тамено-Шете выступила против гендерной дискриминации в правительстве

Депутат Кнессета от отппозиционной партии "А-Маханэ а-Мамлахти" и бывший министр абсорбции рассказала 12 каналу, что сегодня она написала премьер-министру Биньямину Нетаниягу, протестуя против маргинализации женщин в новом правительстве.

Пнина Тамено-Шете ссылается на встречу, где присутствовали исключительно мужчины  -  10 руководителей коалиционных партий и других высокопоставленных членов коалиции, которую вчера устроил Нетаниягу.

Она также говорит, что "ни одна женщина" не назначена на должность генерального директора государственного министерства.
 



"Мы не примем гендерной дискриминации.  Мы будем бороться с этим в Кнессете", — заявила  Тамено-Шете.
 

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