



"Площадь демократии": Хульдаи не знает названий центральных улиц своего города

Сегодня утром, 17 июля, мэр Тель-Авива-Яффо торжественно открыл "Площадь демократии" на перекрестке Каплан, но в опубликованном им твите вместо того, чтобы написать “там, где пересекаются улицы Каплан и Менахем Бегин” - он написал, что улица Каплан пересекается с Дерех Намир.



Таким образом, мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи ошибся с названием одной из главных улиц подведомственного ему города.



Как известно, Каплан выходит не на Дерех Намир, а на Дерех Менахем Бегин.



