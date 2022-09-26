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Племянник Арафата раскритиковал Аббаса
26.09.2022 17:22 Ольга Белозерова

Племянник Арафата раскритиковал Аббаса

Племянник покойного палестинского лидера Ясира Арафата, Насер аль-Кидва, вернулся в Газу и раскритиковал действующего лидера ПА Махмуда Аббаса.

Об этом сообщает RFI.

Насер аль-Кидва, бывший министр иностранных дел ПА, назвал администрацию ПА под руководством Аббаса "тоталитарной" и сказал, что она действует с пренебрежением к людям, которым она должна служить и которые живут "в условиях израильской оккупации".

"Он делает все, что хочет, ни на что не обращая внимания. Ни закона, ни институтов, ни традиций, ни даже семейных традиций", - заявил племянник Арафата.

 

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