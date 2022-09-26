



Племянник Арафата раскритиковал Аббаса

Племянник покойного палестинского лидера Ясира Арафата, Насер аль-Кидва, вернулся в Газу и раскритиковал действующего лидера ПА Махмуда Аббаса.



Об этом сообщает RFI.



Насер аль-Кидва, бывший министр иностранных дел ПА, назвал администрацию ПА под руководством Аббаса "тоталитарной" и сказал, что она действует с пренебрежением к людям, которым она должна служить и которые живут "в условиях израильской оккупации".



"Он делает все, что хочет, ни на что не обращая внимания. Ни закона, ни институтов, ни традиций, ни даже семейных традиций", - заявил племянник Арафата.



