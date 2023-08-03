



“Плечом к плечу”: В Казахстане начали искать добровольцев в армию РФ

Жители Казахстана стали сталкиваться с интернет-рекламой, предлагающей вступить в российскую армию. Об этом пишет Reuters.



В рекламе говорится, что заключившие контракт с армией РФ получат разовую выплату в размере 5300 долларов, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 тысяч рублей и дополнительные выплаты, размер которых не указывается.



Агентство отмечает, что реклама явно ориентирована на казахстанцев. В частности, на ней изображены флаги России и Казахстана, рядом с которыми размещен слоган “Плечом к плечу”. Как пишет Reuters, в объявлении указан сайт, предлагающий поступить на службу в армию на Сахалине. Сайт создан агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области, которое специализируется на подборе персонала.



Согласно уголовному кодексу Казахстана, гражданам республики грозит от пяти до девяти лет лишения свободы за участие в иностранном вооруженном конфликте при отсутствии признаков наемничества. Наказание за наемничество предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.



В феврале 2023 года глава администрации города Байконур, который Россия арендует у Казахстана с 1994 года, подписал постановление о единовременной выплате 260 тысяч рублей для тех, кто отправится на войну в Украине по мобилизации или на добровольной основе.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года объявил масштабную реформу армии, которая, среди прочего, подразумевала значительное увеличение общей численности войск. В марте 2023 года агентство Bloomberg писало, что Минобороны России рассчитывает добиться этого с помощью массового набора контрактников. Вскоре в России развернули масштабную рекламную кампанию службы по контракту.