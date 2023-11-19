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Плавучий госпиталь Франции отправился в Египет
19.11.2023 20:52 Алина Груднева

Плавучий госпиталь Франции отправился в Египет

Плавучий госпиталь Франции отправился в Египет для оказания помощи эвакуированным жителям Газы.

Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

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По его словам, на корабле есть две операционные. Он рассчитан на 40 коек для пациентов. Также плавучий госпиталь оснащен рентгеновским сканером и лабораторией.

Раненых будут доставлять на вертолете. Судно было готово к отправке еще на прошлой неделе, однако его отправление было отложено, поскольку израильским, египетским и французским официальным лицам требовалось дополнительное время, чтобы согласовать логистические детали относительно его функционирования.

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