



“Плата за убийство”: США предупредили ПА о выплатах террористам

Комитет Палаты представителей по иностранным делам подверг критике выплаты Палестинской автономии заключенным в тюрьму террористам и их семьям.

Американские законодатели и эксперты в среду, 27 сентября, раскритиковали Палестинскую администрацию за то, что она продолжает вознаграждать террористов и их семьи за совершение нападений на израильтян, призвав правительство США усилить давление на палестинцев, чтобы заставить их прекратить “плату за убийство”.



Эти замечания прозвучали во время слушаний, проведенных комитетом Палаты представителей по иностранным делам для обсуждения препятствования выделять деньги в свой «Фонд мучеников», который осуществляет официальные выплаты палестинским террористам, содержащимся в израильских тюрьмах, и семьям убитых «мучеников». в нападениях на израильтян и ранения палестинских террористов.



Слушания, организованные подкомитетом по Ближнему Востоку, Северной Африке и Центральной Азии, также были сосредоточены на том, полностью ли администрация Байдена выполняет Закон Тейлора, который запрещает американское финансирование ПА до тех пор, пока она сохраняет свою плату за убийства. программа.



Председатель подкомитета Джо Уилсон, в своем выступлении посетовал на то, что ПА продолжает платить палестинским террористам, несмотря на то, что Конгресс США принял соответствующий закон в 2018 году.



“Пять лет назад Конгресс принял Закон Тейлора Форса, в котором говорилось, что никакая экономическая помощь США не может напрямую принести пользу Палестинской администрации, если Палестинская администрация полностью не демонтирует эту гротескную систему “плата за убийство”, – сказал Уилсон.



“К сожалению, пять лет спустя террористы все еще получают свои кровавые деньги, а израильтяне переживают очередную волну жестоких нападений. Прямо сейчас Палестинская автономия пытается выдвинуть требования и условия на переговорах по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Но Палестинская администрация платит людям за совершение массовых убийств. Правительство Соединенных Штатов не может серьезно отнестись ни к одной из их просьб, пока ПА не прекратит такое поведение”, – добавил конгрессмен.