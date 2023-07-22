



Планирует ли Эрдоган стать посредником между Израилем и ПА?

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас должен начать в понедельник трехдневный визит в Турцию по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу также посетит Турцию через несколько дней после Аббаса.



Визиты Аббаса и Нетаниягу в Турцию вызвали ожидания того, что Эрдоган сыграет роль посредника между Израилем и ПА в попытке оживить зашедший в тупик мирный процесс. Сближение Турции с ПА и Израилем рассматривается как удар по ХАМАСу, некоторые лидеры и активисты которого базировались в стране в течение последних нескольких лет. По неподтвержденным данным, турецкие власти попросили нескольких представителей ХАМАС покинуть страну, при этом наложив жесткие ограничения на деятельность других.



Представитель ХАМАСа Хазем Касем опроверг эти сообщения и заявил, что в отношениях его группировки с Турцией не произошло никаких изменений в результате сближения Анкары с Израилем.



В прошлом году ряд палестинских группировок, в том числе ХАМАС, “Палестинский исламский джихад” и “Народный фронт освобождения Палестины”, осудили визит президента Ицхака Герцога в Турцию. Однако ХАМАС и “Исламский джихад” воздержались от критики Эрдогана и турецкого правительства в связи с визитом.



“Президент Реджеп Тайип Эрдоган будет приветствовать главу ПА Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Турции в течение той же недели”, – говорится в заявлении турецкого президента на прошлой неделе. “Лидеры обсудят турецко-палестинские отношения и последние события в израильско-палестинском конфликте, а также другие актуальные международные вопросы”.



Посол ПА в Турции Фаед Мустафа заявил, что визит проходит “в рамках регулярных политических консультаций, которые проходят между двумя странами в свете их исторических связей”. Мустафа заявил официальной радиостанции ПА “Голос Палестины”, что “этот визит имеет большое значение на этом сложном и деликатном этапе палестинского дела в связи с местными, региональными и международными событиями и новой агрессией Израиля против нашего народа”.

