



План защиты Запорожской АЭС от МАГАТЭ не подошел ни России, ни Украине

Россия не согласилась придерживаться пяти принципов, изложенных во вторник главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, для защиты оккупированной Россией ЗАЭС. Украина предложила добавить к ним еще два принципа, сообщает Reuters.



Гросси в течение нескольких месяцев пытался наработать соглашение по уменьшению риска ядерной аварии в результате военных действий.



Пять принципов МАГАТЭ включали запрет на нападение на или с АЭС, а также запрет на размещение тяжелого вооружения, такого как реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, а также танки или военный персонал.



Также глава МАГАТЭ призвал к тому, чтобы электростанция оставалась доступной и безопасной и чтобы все ее основные системы были защищены от атак или диверсий.



Руководитель ядерной службы ООН назвал ситуацию в Запорожье "чрезвычайно хрупкой и опасной" и добавил, что военная деятельность продолжается в регионе и вполне может усилиться в ближайшее время.



Хотя Россия заявила, что сделает все возможное, чтобы защитить электростанцию, которую она оккупировала больше года, она не взяла на себя четкие обязательства придерживаться пяти принципов Гросси.



"Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности Запорожской АЭС согласовываются с теми мерами, которые мы уже долгое время реализуем", – заявил посол России в ООН Василий Небензя.



Посол Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что эти принципы следует дополнить требованием полной демилитаризацией и деоккупацией станции.