



План “израильского Белого дома” снова возрождается, но по высокой цене

Канцелярия премьер-министра при Биньямине Нетаниягу возрождает давно застопорившиеся планы по строительству объединенного офиса и официальной резиденции премьер-министра, известной как “израильский Белый дом”, сообщил Kan New. Ожидается, что в случае реализации проект будет стоить сотни миллионов шекелей. Планы единого комплекса, в котором разместятся резиденция и кабинеты израильского премьер-министра, рассматривались с перерывами в течение долгих лет, но по разным причинам замораживались.



В отчете Kan говорится, что канцелярия премьер-министра в настоящее время ищет архитектора и менеджера проекта для решения этого вопроса. В ответ ведомство заявило, что новое правительство “намерено рассмотреть предложение о строительстве офиса и жилого дома и методы его реализации. Должности не будут заполняться до принятия решений и получения одобрения”.



Резиденция премьер-министра Израиля, официально именуемая Бейт-Агион, расположена в жилом районе в центре Иерусалима и не примыкает к канцелярии премьер-министра, которая находится в правительственном квартале у западного входа в город.



В 2009 году правительство одобрило план, который в конечном итоге не был реализован из-за чрезмерной стоимости, по объединению резиденции и офиса премьер-министра на новом месте в правительственном квартале. В 2014 году правительство решило снова продолжить реализацию проекта, а в 2015 году призвало завершить его к 2018 году. Затем его снова отложили. В 2020 году в отчете государственного контролера было обнаружено, что, несмотря на годы работы и выплаченные миллионы, проект даже не прошел стадию планирования.



Государственный контролер Матаньяху Энгельман обнаружил тогда, что стоимость проекта оценивается в 1,2 миллиарда шекелей, что вдвое превышает цифру в 650 миллионов шекелей заявленную при одобрении проекта в 2009 году. Энгельман критиковал службу безопасности ШАБАК, которая, как он обнаружил, потратила годы на оценку требований безопасности проекта на основе устаревшей информации, не включающую в себя значительных изменений в системе дорожного движения на въезде в столицу, и введения системы скоростного трамвая. Только в 2018 году начались работать с более точными планами.



“Задержки с проверкой плановой информации привели к трате драгоценного времени, финансовых и нефинансовых ресурсов, которые пошли насмарку”, – писал тогда Энгельман .



Вернувшись на пост премьер-министра, Нетаниягу в настоящее время проживает в своей частной резиденции на улице Газа в Иерусалиме. Жители жалуются на дополнительную безопасность, перекрытие улиц и громкие сирены в любое время дня, когда премьер-министр прибывает и уезжает из дома.