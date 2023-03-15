



План Герцога: право БАГАЦа отменять законы радикально ограничат

"Народный план" правовой реформы, составленный президентом Ицхаком Герцогом, включает в себя ряд важных реформ.



Среди прочего, он предусматривает существенное ограничение возможностей Кнессета принимать основные законы, изменение состава комиссии по выбору судей, но таким образом, чтобы не дать коалиции структурированного большинства.



БАГАЦу запретят отменять основные законы и ограничат возможности отменять обычные законы. Таким образом, судебный пересмотр законов будет возможен при расширенном составе из 11 судей и большинстве в две трети голосов, а судебный пересмотр основных законов будет невозможен.



Кроме того, будет сформулирован согласованный порядок прохождения военной службы или гражданской национальной службы, который будет принят в качестве основного закона и не будет подлежать судебному пересмотру.



Также было заявлено, что “основание разумности” будет отменено в отношении решений правительства по вопросам политики и назначений министров, и применение этого принципа будет сокращено в отношении решений министров по вопросам политики.