



План Дискина: остановка реформы, новое правительство и отставка Нетаниягу

На этой неделе бывший директор ШАБАК Юваль Дискин направил личное письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором представил собственный план по разрешению кризиса вокруг судебной реформы.



В своем письме, как сообщает Таль Шалев в Walla News, Дискин предупредил о "сценариях разрушения", которые могут обрушиться на Израиль, если реформа будет завершена, и призвал премьер-министра незамедлительно принять ряд решений, чтобы предотвратить эту лавину.



Первое - полностью остановить принятие закона о реформе, в соответствии с требованием распространяющегося протеста. Затем Дискин призвал Нетаниягу распустить политический альянс с Религиозно-сионистской партией и "Оцма Йегудит" и сформировать правительство национального единства, которое займется разработкой конституции, пользующейся консенсусом. Наконец, сразу же после формирования правительства национального единства найти юридическое решение о закрытии уголовных дел Нетаниягу при условии его полного ухода из общественной жизни.



Дискин, который присоединился к протестам против реформы на прошлой неделе и даже выступил на одной из демонстраций в Тель-Авиве, отметил, что письмо носит личный характер и не представляет протестующих. "Чем больше я изучаю этот вопрос, тем больше убеждаюсь, что есть только один план, который позволит нам выйти из этого ужасного кризиса, грозящего уничтожить нашу страну. Если вы одобрите его и последуете ему, возможно, мы также сможем укрепить нашу страну для будущих поколений", - написал он в самом начале.



Бывший директор ШАБАК предупредил о сценариях развития событий, если законодательство будет завершено, а затем БАГАЦ отменит законы и начнется конституционный кризис: "Такие сценарии могут привести к возникновению на нашем пороге крупных стратегических рисков такого масштаба, какого мы еще не видели, и все это в течение нескольких коротких недель. Это риски, которые могут разорвать израильское общество и страну на части так, что их будет трудно излечить, разбить ЦАХАЛ, нанести смертельный ущерб экономике и вызвать беспрецедентный кризис веры, который сделает невозможным функционирование правительства", - написал он.

