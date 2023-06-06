



План Бен-Гвира - выдать еще 30 тысяч единиц оружия гражданам



Реформа по выдаче лицензий на оружие расширяется: получать разрешения на оружие смогут больше бывших солдат и волонтеров гражданских организаций.



Газета "Исраэль Ха Йом" стало известно, что министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир распорядился изменить критерии для получения лицензии на ношение личного огнестрельного оружия.



Получить лицензию на ношение оружия без дополнительного теста смогут все, кто имеет удостоверение бойца , солдаты ешивот эсдер и волонтеры MADA. По оценке Министерства национальной безопасности, новый закон приведет к тому, что еще 30 000 человек получат оружие.