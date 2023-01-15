



План B. Что будет делать коалиция, если назначение Дери отменят



Вердикт БАГАЦа по делу председателя партии ШАС Арье Дери будет вынесен на этой неделе. В политической и правовой системе преобладает предположение, что его назначение на пост министра внутренних дел и здравоохранения будет отменено. Коалиция, в духе правовой революции министра юстиции Левина, придумала решение, даже если Высший суд справедливости примет решение о дисквалификации - Дери все равно сможет исполнять обязанности министра.



Дисквалификация Дери является важным политическим событием, поскольку он - председатель второй по величине партии в правительстве. Коалиция не готова отказаться от его назначений, поэтому есть вероятность, что Дери будет назначен альтернативным премьер-министром - премьер-министр, в отличие от министра, имеет разрешения, позволяющие ему занимать свой пост, даже если он дисквалифицирован.



Несмотря на это, в настоящее время коалиция не планирует применять это решение и намерена использовать некоторые аспекты юридической революции Ярива Левина и отмену “основание разумности”. [Основание разумности - это основание в области административного права, которая позволяет судам осуществлять судебный контроль для признания недействительным административного действия по причине того, что действие административного органа (правительства или одной из его ветвей) страдает "неразумностью" или "крайней неразумностью"].



Правительство планирует завершить работу над законодательством примерно в течение полутора месяцев, и как только причина разумности будет устранена, возможность БАГАЦа дисквалифицировать назначение Дери по текущим основаниям будет устранена. Таким образом, по окончании введения нового законодательства Дери сможет вернуться на свое место и работать в качестве министра в правительстве.

