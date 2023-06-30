



Письмо с угрозами Нетаниягу: раскрыто содержание

Стало известно, что было написано в письме с угрозами для премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которое подкинули на могилу его брата.



Послание было адресовано Йони Нетаниягу.



"Что творится, Йони? Должен признать, что у твоего брата были кое-какие заслуги, но время вышло. Здесь, в святом месте на горе Герцля, идет обратный отсчет", - написано в письме.



По словам автора послания с угрозами, премьер-министр "думает, что доживет до 74 лет".





Также письмо содержало требование к Нетаниягу: "захватить Газу" и "вернуть тело Хадара Голдина" и других удерживаемых ХАМАСом израильтян.



"Биби, часы тикают, пошел обратный отсчет. У тебя осталось чуть больше трех с половиной месяцев", - написано в письме.



Это послание с угрозами в адрес Нетаниягу обнаружили на могиле его брата рабочие кладбища. Полиция и ШАБАК ведут расследование. Арестов по этому дело пока что не проводилось.



По словам высокопоставленного представителя ШАБАКа, будут использованы все имеющиеся средства для того, чтобы вычислить автора послания.