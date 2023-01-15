Писавший о 100 000 у Габима - год назад объяснял, что там нет места для 17 тысяч
Репортер газеты Гаарец Бар Пелег написал вечером 14 января о том, что на протесты у театра Габима вышли 100 тысяч человек.
Пелег написал: “80-100 тысяч человек на исходе субботы под проливным дождем — это необычайно большой протест, толпа, которая обычно не выходит на улицы. Последняя подобная демонстрация в Тель-Авиве была против суррогатной дискриминации. На самом деле сегодняшняя демонстрация в два раза больше, чем крупнейшие демонстрации в Бальфуре. Протестные организации это знают. Нетаниягу тоже это знает. Вопрос в том, куда это пойдет отсюда”.
На это отреагировал депутат Кнессета от религиозного сионизма Симха Ротман. Он опубликовал скрин-шот твита того же Пелега годовой давности. В нем, во время демонстрации правых Пелег доказывал, что на площадь Габима не поместится более 17 тысяч человек.
Ротман написал: “Вас не обманывают…И по этому поводу респект муниципалитету Тель-Авива, сумевшему увеличить площадь более чем в четыре раза на благо левой демонстрации, и уже сегодня утром вернуть ей нормальный размер”.
Критики Ротмана, однако, указывают на то, что народом были заполнены и прилегающие к площади улицы.