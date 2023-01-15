



Писавший о 100 000 у Габима - год назад объяснял, что там нет места для 17 тысяч

Репортер газеты Гаарец Бар Пелег написал вечером 14 января о том, что на протесты у театра Габима вышли 100 тысяч человек.



Пелег написал: “80-100 тысяч человек на исходе субботы под проливным дождем — это необычайно большой протест, толпа, которая обычно не выходит на улицы. Последняя подобная демонстрация в Тель-Авиве была против суррогатной дискриминации. На самом деле сегодняшняя демонстрация в два раза больше, чем крупнейшие демонстрации в Бальфуре. Протестные организации это знают. Нетаниягу тоже это знает. Вопрос в том, куда это пойдет отсюда”.



На это отреагировал депутат Кнессета от религиозного сионизма Симха Ротман. Он опубликовал скрин-шот твита того же Пелега годовой давности. В нем, во время демонстрации правых Пелег доказывал, что на площадь Габима не поместится более 17 тысяч человек.



Ротман написал: “Вас не обманывают…И по этому поводу респект муниципалитету Тель-Авива, сумевшему увеличить площадь более чем в четыре раза на благо левой демонстрации, и уже сегодня утром вернуть ей нормальный размер”.



Критики Ротмана, однако, указывают на то, что народом были заполнены и прилегающие к площади улицы.



80-100 אלף איש במוצ"ש תחת גשם שוטף זו מחאה חריגה בגודלה עם קהל שלא נוהג לצאת לרחובות. ההפגנה האחרונה שהיתה דומה בת"א היתה נגד האפליה בפונדקאות. למעשה ההפגנה היום גדולה פי 2 ויותר מההפגנות הגדולות בבלפור. ארגוני המחאה יודעים את זה. גם נתניהו יודע את זה. השאלה היא לאן מכאן זה ילך https://t.co/1u9q4mS82E — Bar Peleg (@bar_peleg) January 14, 2023