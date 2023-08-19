



Писательницу Линор Горалик в России объявили “иностранным агентом”

Министерство юстиции РФ обновило реестр “иностранных агентов”. В него, в частности, включили писательницу Линор Горалик.



Также ведомство объявило “иноагентами” экономиста Андрея Илларионова, политолога Андрея Пионтковского, зампредседателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимира Довданова, главу общественного движения “Гражданин. Армия. Право” Сергея Кривенко, активистку фонда “Свободная Якутия” Саргылану Кондакову и писательницу Татьяну Сотникову.



Свое решение министерство объяснило тем, что Горалик, Кондакова, Кривенко, Пионтковский и Сотникова выступали против российской “специальной военной операции” в Украине и участвовали в создании или распространении информационных материалов “иностранных агентов”.



Илларионов “участвовал в качестве респондента” на информационных площадках СМИ – “иноагентов”, а Довданов ”выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ”.