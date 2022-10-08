



Пионтковский: США могут уничтожить Черноморский флот РФ за полчаса

За первые же полчаса после ядерного удара по Украине США могут уничтожить весь Черноморский флот России.

По данным УНИАН, такой прогноз озвучил политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, США атакуют также базы, с которых будут запущены ядерные боеголовки, о чем намекнули президенту РФ Владимиру Путину.

"Если это не произведет впечатления на Москву, то в течение нескольких дней испепелят огневым воздействием всю российскую группировку, которая находится на территории Украины", - добавил политолог.