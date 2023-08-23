



Pink Front: Вместо борьбы с криминалом полиция борется с протестами



Нив Сегаль и Каланит Шарон, лидеры движения Pink Front - одной из организаций протеста против против “правовой революции” - были вызваны 23 августа на допрос в полицию.



Pink Front опубликовал возмущенное заявление: "В то время, когда в арабском обществе каждый день убивают граждан, дискриминируют женщин и нападают на ЛГБТ-сообщество, полиция Бен-Гвира считает необходимым неутомимо преследовать защитников демократии".



Организация призвала провести завтра в 9 часов утра демонстрацию перед зданием полиции "Лев Тель-Авив", куда были вызваны на допрос ее руководители.