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Pink Front: Вместо борьбы с криминалом полиция борется с протестами
23.08.2023 13:40 Аркадий Бочаровский

Pink Front: Вместо борьбы с криминалом полиция борется с протестами


Нив Сегаль и Каланит Шарон, лидеры движения Pink Front - одной из организаций протеста против против “правовой революции” - были вызваны 23 августа на допрос в полицию. 

Pink Front опубликовал возмущенное заявление: "В то время, когда в арабском обществе каждый день убивают граждан, дискриминируют женщин и нападают на ЛГБТ-сообщество, полиция Бен-Гвира считает необходимым неутомимо преследовать защитников демократии". 

Организация призвала провести завтра в 9 часов утра демонстрацию перед зданием полиции "Лев Тель-Авив", куда были вызваны на допрос ее руководители.

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