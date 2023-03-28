



Пилоты-резервисты прекратили забастовку, но будут "держать ухо востро"

Пилоты резерва ВВС ЦАХАЛа вернутся к обычному графику тренировок, заявил во вторник представитель протеста пилотов против планов правительства по судебной реформе.



Заявление последовало после того, как премьер-министр Нетаниягу объявил о замораживании законодательства в понедельник вечером.



"Идея заключалась в том, что то немногое время, которое у меня есть в течение недели службы в резерве - я проведу в знак протеста. Я предполагаю, что это тоже изменится, поэтому подавляющее большинство из нас возвращается в эскадрильи. Возвращаемся, чтобы бороться за то, что нужно защищать, - за страну, но мы будем держать один глаз открытым, чтобы защищать демократию", - сказал он.

