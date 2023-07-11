



Пилоты-резервисты – командующему: Мы поклялись служить королевству, а не королю

Пилоты-резервисты встретились в понедельник, 10 июля, с главнокомандующим ВВС Томером Баром, предупредив его о возможных массовых отказах служить, если правительство продолжит судебную реформу.



“Мы поклялись служить королевству, а не королю”, – заявили они Бару, согласно сообщениям СМИ.



Пилоты предупредили, что некоторые из них рассматривают вопрос о прекращении резервной службы в связи с возобновившимися действиями коалиции по проведению реформы, предупредив, что принятие законопроекта об “основании разумности” может привести к массовым отказам, угрожающим снизить оперативные возможности армии,.