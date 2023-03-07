



Пилотов лишат "бронежилета БАГАЦа". Пресса о протестах резервистов

Ветеран израильской журналистики Нахум Барнеа опубликовал в Едиот Ахронот сочувственный материал о проблемах пилотов-резервистов.



“ВВС ЦАХАЛа строится на пилотах, которые не являются призывниками, но кадровыми офицерами и пилотами-резервистами. Пилоты-резервисты обычно посвящают один день в неделю, а иногда и больше, оперативным вылетам и тренировкам. Они являются добровольцами. По сути, все резервные силы ЦАХАЛа основаны на добровольчестве. Когда немногие сражаются от имени многих, ничего нельзя добиться силой. Вы должны либо уважать их, либо или служить вместо них.



Правительственные рупоры обозвали сотни пилотов-резервистов, присоединившихся к протестам, анархистами и террористами. Они могли вынести чувство оскорбления, но не могли не задаться вопросом, от имени кого они раз в неделю рискуют собственной жизнью. В кабинете безопасности сидят министры, которые никогда не служили, не интересуются безопасностью государства и делают опрометчивые заявления, а потом оскорбляют и порочат пилотов".



В пятницу они встретились с командующим ВВС генерал-майором Томером Баром. Бар выступил с необычным заявлением, в котором защитил их от проклятий политиков. Послание общественности было ясно передано, но они ожидали, что он будет говорить более прямолинейно и откровенно. Вчера 37 пилотов F-15 объявили, что не придут на тренировку в эту среду.



У них есть еще один весомый аргумент. Лишение БАГАЦа полномочий лишает их "бронежилета", который защищал их от судебного преследования за рубежом. Некоторые из них - пилоты авиакомпании El Al. Они приземляются в иностранных аэропортах несколько раз в неделю. Утром они бомбят Газу или Сирию; на следующий день они приземляются в Лондоне или Париже. Их жены спрашивают их, зачем им - пилотам нужно, зачем их женам нужна эта туча, висящяя над их головами. Нетаниягу должен найти себе других пилотов.



Мне трудно с их отказом от службы. Мне трудно с этим смириться, даже когда речь идет о добровольцах. Но последствия революции режима, темпы ее законодательного оформления и абсолютный отказ слушать своих оппонентов - это то, чего никогда не было за все 75 лет существования Израиля. В этом и заключается источник раскола”.