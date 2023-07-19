



Пилот пообещал: "Мы будем рядом" - армейские офицеры разразились хохотом

Офицер в звании подполковника ВВС заявил на конференции для командиров различных подразделений ЦАХАЛа: "Каждый раз, когда вы обращаетесь за помощью к ВВС, мы будем рядом и поможем вам". В ответ на это аудитория, офицеры сухопутных войск в резерве, разразилась хохотом. Об этом порталу walla рассказал один из военных, присутствовавших мероприятии.



"Это превратилось в издевку, - добавил он, - офицер пытался элегантно проигнорировать произошедшее и продолжить лекцию, но осадок остался. У нас ощущение, что они, летчики, не обязательно окажутся рядом в момент истины для наземных войск, потому что, как и в случае с протестом, они выбирают свои миссии".



По словам одного из военных, присутствовавших на встрече, которая проходила на базе Эликим Северного командования, последовательно выступили несколько представителей Северного командования, артиллерийского корпуса и ВВС. Когда выступил офицер ВВС, в зале возникла брожение - из-за громогласных заявлений о протестах летчиков запаса, которые объявили о прекращении службы в знак протеста против”переворота”.



Другой военный источник прокомментировал инцидент: "Это неудачная шутка, не более того. Пусть это не влияет на важность этого дня. Факт, что на него изначально собиралось приехать больше резервистов, чем ожидало командование".



Цель конференции, проводимой под руководством бригадного генерала Коби Хеллера, - подготовить должностных лиц маневренных подразделений, командиров батальонов и командиров бригад резерва, офицеров регулярной армии к будущей войне с Хизбаллой в Ливане. В рамках конференции обсуждаются вопросы, связанные с точностью и помощью огня с воздуха в наземных маневрах, показом вооружения и обзором разведданных.