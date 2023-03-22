



Пилот-отказник: правительство издевается над нами

12-й канал израильского ТВ в рамках вечернего шоу показал жесткую конфронтацию известного политического обозревателя Амита Сегаля с летчиком вертолета Апачи, отказавшегося от службы в резерве.



Сегаль сказал ему, что государство вложило миллионы шекелей в его подготовку, в приобретение вооружений с которыми он работает, и что все разговоры о том, что летчики отказываются от “добровольной” службы в резерве - не более, чем дымовая завеса и искажение реалий.



Пилот, утверждающий, что он является “правым” и “выполнял самую грязную работу всех правых правительств” сильно возмутился, и стал кричать, что "правительство издевается над нами" и сейчас для резервистов главное - не защита Израиля, но “борьба за демократию и разделение ветвей власти”.



На вопрос о том, признает ли он в таком случае легитимным действия солдат Голани в случае если они откажутся исполнять приказ об эвакуации поселений он ответил: “Нет”.

