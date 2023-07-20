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Петицию об отстранении Нетаниягу будут рассматривать Хайют, Фогельман и Амит
20.07.2023 07:24 Аркадий Бочаровский

Петицию об отстранении Нетаниягу будут рассматривать Хайют, Фогельман и Амит

Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ опубликовал список судей БАГАЦа, которые будут рассматривать петицию об отстранении премьер-министра Биньямина Нетаниягу от власти.

Петиция подана неделю назад в БАГАЦ движением “Крепость демократии”. Подписавшие петиции, в том числе бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Дан Халуц, требуют отстранить Нетаниягу на основании конфликта интересов из-за судебной реформы.

Дело Нетаниягу будут рассматривать судьи Эстер Хайют, Цви Фогельман и Ицхак Амит.
 

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