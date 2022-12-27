



Петиция в БАГАЦ против закона Дери-Смотрича: "Деградация и безумие"

Движение "За качество правительства" подало петицию в БАГАЦ против изменений, утвержденных в "Основном законе: Правительство", которые позволяют, в частности, председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра, несмотря на его судимость.



Поправка к закону была принята при злоупотреблении учредительной властью, что вредит системе режима в Израиле и направлено на нанесение ущерба чистоте нравов на фоне запрещенных личных соображений, утверждает Движение.



Адвокат Элиад Шарага, председатель Движения за качество управления, добавил, что "подобные поправки демонстрируют это деградацию, безумие и моральную неустойчивость. Мы проснулись в темный день, когда члены коалиции действовали как воры в ночи."