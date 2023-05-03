



Петиция в БАГАЦ против полиции, Черных флагов и Бахарав-Миара

После того, как несколько обращений, направленных главе полиции Израиля, остались без ответа, сегодня, 3 мая, движение "Регавим" подало петицию в БАГАЦ против полиции Израиля, юридического советника правительства и движения "Черные флаги".



Движение требует расследования и обвинительных заключений против лидеров протеста, которые призывают к проведению незаконных акций в широком масштабе, включая акции блокирования дорог и перекрестков, собрания и беспорядки без согласования с правоохранительными органами и в нарушение свободы передвижения, свободы занятий, безопасности и общественного порядка, когда многие из этих акций перерастают в случаи насилия между прохожими и виновниками протеста.



"Публикации, предваряющие “день национального паралича”, призывают присоединиться к запланированным акциям протеста, как и в прошлом, заранее и преднамеренно призывая к блокированию дорог и перекрестков и нарушению общественного порядка в десятках центров протеста по всему Государству Израиль, и все это самым диким и незаконным образом, без получения разрешения на проведение демонстраций, создавая риск для транспортных путей и общественного пространства, вызывая столкновения с прохожими, которые не согласны с навязанным им отказом в свободе передвижения, и многое другое", - говорится в петиции.



Кроме того, в петиции утверждается, что полиция Израиля раз за разом не выполняет свои обязанности по поддержанию общественного порядка, обеспечению общественных интересов и соблюдению закона. Так, израильская общественность уже привыкла к еженедельным сообщениям о блокировании дороги Аялон - каждую ночь на Шаббат. Полиция Израиля даже не пытается предотвратить перекрытие шоссе Аялон, главной транспортной артерии в регионе Гуш Дан.



В петиции цитируется постановление бывшего президента БАГАЦа Аарона Барака относительно перекрытия дорог во время реализации плана размежевания: "Свобода слова не является разрешением на беспорядки. Насилие - это противоположность свободе слова. Свобода слова - это не разрешение на подстрекательство; свобода слова - это не разрешение на бунт". Действительно, свобода слова (и демонстрации) не защищает свободу помешать роженице добраться до больницы; свобода слова (и демонстрации) не защищает свободу помешать пожарным прибыть на место пожара; свобода слова (и демонстрации) не защищает свободу парализовать правоохранительные механизмы и привести к их краху; свобода демонстрации не защищает “свободу” , ведущую к параличу государства и угрозе безопасности личности и общей безопасности. Тот, кто претендует во имя свободы выражения на все это, претендует не с позиций демократии, а с позиций анархии".

