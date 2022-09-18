



"Петиция против Мени Мазуза подрывает основы государственности"



Юридический советник правительства Израиля Гили Бехара -Миара дала официальный ответ на петицию против назначения главой комиссии по назначениям высших должностных лиц бывшего судьи БАГАЦа Мени Мазуза.



Госпожа Бехарав-Миара требует отвергнуть петицию, требующую определить назначение Мазуза как временное, с исключительной целью назначение нового начальника Генштаба.



Бехарав-Миара указывает на то, что подобная петиция “размывает основы государственной политики” и “подрывает особый и независимый статус членов комиссии, в качестве блюстителей ценностей”.



Бехарав-Миара утверждает, что целью постоянного, а не временного назначения Мазуза является “полное отсечение членов комиссии от политического руководства”, и поэтому необходимо следовать всем установленным законом нормам назначения главы комиссии.