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"Петиция против Мени Мазуза подрывает основы государственности"
18.09.2022 09:05 Аркадий Бочаровский

"Петиция против Мени Мазуза подрывает основы государственности"


Юридический советник правительства Израиля Гили Бехара -Миара дала официальный ответ на петицию против назначения главой комиссии по назначениям высших должностных лиц бывшего судьи БАГАЦа Мени Мазуза.

Госпожа Бехарав-Миара требует отвергнуть петицию, требующую определить назначение Мазуза как временное, с исключительной целью назначение нового начальника Генштаба.

Бехарав-Миара указывает на то, что подобная петиция “размывает основы государственной политики” и “подрывает особый и независимый статус членов комиссии, в качестве блюстителей ценностей”.

Бехарав-Миара утверждает, что целью постоянного, а не временного назначения Мазуза является “полное отсечение членов комиссии от политического руководства”, и поэтому необходимо следовать всем установленным законом нормам назначения главы комиссии.

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