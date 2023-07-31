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Петиции против нового закона о "разумности" рассмотрит полный состав судей БАГАЦ
31.07.2023 17:38 Евгения Маркова

Петиции против нового закона о "разумности" рассмотрит полный состав судей БАГАЦ

Все 15 судей высшей судебной инстанции рассмотрят петиции против закона об "основании разумности", принятого коалицией на прошлой неделе, который ограничивает судебный пересмотр правительственных решений.

Впервые в истории суда все 15 судей будут председательствовать на слушаниях.

Судебное заседание назначено на 10 часов утра 12 сентября.

Против нового закона было подано не менее семи петиций, в том числе Движением за качество власти в Израиле.
 

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