



Петиции против нового закона о "разумности" рассмотрит полный состав судей БАГАЦ

Все 15 судей высшей судебной инстанции рассмотрят петиции против закона об "основании разумности", принятого коалицией на прошлой неделе, который ограничивает судебный пересмотр правительственных решений.



Впервые в истории суда все 15 судей будут председательствовать на слушаниях.



Судебное заседание назначено на 10 часов утра 12 сентября.



Против нового закона было подано не менее семи петиций, в том числе Движением за качество власти в Израиле.

