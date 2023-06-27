



Петах-Тиква: "Борца с диктатурой" задержали по наводке ШАБАКа





Задержание активиста "протеста против путча" Ицика Мединап вечером 26 июня в Петах-Тикве произошло после передачи ШАБАКом полиции “разведывательной информации”, сообщает 12-й канал.



Сам Медина рассказал 12-му каналу, что в ходе расследования против него не было представлено никаких конкретных доказательств, и ему лишь сообщили, что он планировал акции против общественных деятелей. ШАБАК заявил: "Мы официально не занимаемся этим вопросом".



Это - относительно редкий случай, когда общественности становится известно, что ШАБАК передает такую информацию полиции. Обычно ШАБАК занимается расследованиями, связанными с преступлениями националистов, подрывом государственной безопасности и нанесением вреда символам власти (таким как министры и члены Кнессета).



Нет уверенности, что Медина был очевидной целью ШАБАКа. Возможно, информация о его намерениях попала в организацию в ходе другого расследования, а затем информация была передана в полицию. Вчера полиция объяснила, что он был задержан "в рамках проверки информации, полученной в связи с подозрениями о его намерениях совершить насильственные действия". Через некоторое время Медина был освобожден без всяких условий.



Некоторые протестующие утверждают, что причиной ареста стало сообщение, распространенное недавно в группах WhatsApp, в котором протестующих призывают присоединиться к акции протеста против премьер-министра на церемонии окончания офицерских курсов в Бахад 1 в ближайший четверг. Однако в сообщении говорится только "взять с собой свистки и флаги", и не более того, поэтому трудно оценить, действительно ли это является причиной задержки.