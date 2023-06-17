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Дмитрий Песков
17.06.2023 15:28 Наталья Богинская

Песков: Заявление Путина "Хрен им!" означает готовность РФ к переговорам

Выступая на Экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин рассказал, что у России ядерный арсенал больше, чем у стран НАТО. 

"Они все время склоняют нас к переговорам по сокращению… Хрен им!", – заявил Путин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова "уточнил", что речь шла о переговорах об одностороннем сокращении ядерного арсенал РФ в пользу стран НАТО. 

“На самом же деле, Россия готова вести переговоры", – сказал он.

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