



Песков: Заявление Путина "Хрен им!" означает готовность РФ к переговорам

Выступая на Экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин рассказал, что у России ядерный арсенал больше, чем у стран НАТО.



"Они все время склоняют нас к переговорам по сокращению… Хрен им!", – заявил Путин.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова "уточнил", что речь шла о переговорах об одностороннем сокращении ядерного арсенал РФ в пользу стран НАТО.



“На самом же деле, Россия готова вести переговоры", – сказал он.