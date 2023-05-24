



Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта в Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 мая, что на данный момент предпосылок для урегулирования украинского конфликта нет.



"Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно. Специальная военная операция продолжается", — приводит его слова ТАСС.



Соответствующим образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта ближе Москве и есть ли у нее свой вариант плана.



Кроме того, Песков подчеркнул, что едва ли сейчас можно говорить о каких-либо переговорах российской стороны с представителями украинской власти, поскольку таковые запрещены в Украине: "Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров".



