



Песков заявил о выходе России из кризиса



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о выходе России из кризиса и наличии перспектив быстрого развития.



Об этом он сказал на лекции форума «Территория смыслов». Его высказывания опубликованы в Telegram «Мастерской новых медиа».



«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие», — указал Песков.



Он отметил, что это является уникальной ситуации и ещё предстоит проанализировать то, откуда у России и российского народа взялись такие силы.