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Песков заявил, что не знает об изменении отношения Путина к Шойгу
25.06.2023 08:04 Аркадий Бочаровский

Песков заявил, что не знает об изменении отношения Путина к Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что поменялось в уровне доверия президента РФ Владимира Путина к министру обороны РФ Сергею Шойгу, цитирует ТАСС.

«Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи», — кратко ответил Песков.

Он также сообщил, что все кадровые вопросы по линии Минобороны РФ находятся в компетенции главы государства в соответствии с Конституцией и их вряд ли могли обсуждать на переговорах белорусский лидер Александр Лукашенко и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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