



Песков заявил, что не знает об изменении отношения Путина к Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что поменялось в уровне доверия президента РФ Владимира Путина к министру обороны РФ Сергею Шойгу, цитирует ТАСС.



«Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи», — кратко ответил Песков.



Он также сообщил, что все кадровые вопросы по линии Минобороны РФ находятся в компетенции главы государства в соответствии с Конституцией и их вряд ли могли обсуждать на переговорах белорусский лидер Александр Лукашенко и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.