



Песков: Задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что задача по “демилитаризации” Украины была “во многом выполнена”.



“Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была “демилитаризация“ Украины. Фактически эта задача во многом выполнена”, – заявил Песков.



Он пояснил, что сейчас Украина все меньше использует свое оружие, и все больше полагается на системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.

Песков также добавил, что теперь западные страны “все больше влезают в конфликт”, тем самым становятся его стороной.



“Это приводит к тому, что конфликт затягивается. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой. Это обязывает Россию применять более решительные меры для обеспечения безопасности”, – отметил он.

