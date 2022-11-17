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Песков: в РФ разговоры о применении ядерного оружия недопустимы
17.11.2022 21:40 Алина Груднева

Песков: в РФ разговоры о применении ядерного оружия недопустимы

Рассуждения о возможности применения ядерного оружия в Кремле считаются недопустимыми.

 
По данным "Интерфакс", такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
 
Таким образом он прокомментировал новости о том, что США и РФ договорились не применять ядерное оружие.
 
"Считаем недопустимыми такие вопросы сами по себе, не то что рассуждения. Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно, нагнетая тем самым напряженности в совершенно непозволительной, недопустимой и потенциально опасной сфере", - сказал он.

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