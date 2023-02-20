



Песков рекомендует властям Молдовы "быть осторожными" насчет Приднестровья

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова нового премьера Молдовы Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья и вывода оттуда российских миротворцев.



Песков заметил, что Россия остается ответственной стороной в урегулировании ситуации в Приднестровье.



"Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными высказываниями", – заявил он.



По словам пресс-секретаря Путина, нынешние отношения Москвы и Кишинева довольно натянутые.



"У нас и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные, при этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдове, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", – заявил Песков.