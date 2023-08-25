



Песков рассказал, посетит ли Путин саммит G20

Президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20 в Индии в сентябре 9-10 сентября.



Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters.



"Нет, таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам. Отвечая на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-связи, представитель Кремля отметил, что формат будет уточняться.



Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за похищение украинских детей на оккупированных территориях. Это означает, что он рискует быть арестованным во время поездки за границу.



На этой неделе он присутствовал на встрече лидеров группы развивающихся экономик БРИКС в Южной Африке по видеосвязи, а не лично.

