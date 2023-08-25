Новости » Политика
Песков рассказал, посетит ли Путин саммит G20
25.08.2023 14:30 Ирина Демьянова

Песков рассказал, посетит ли Путин саммит G20

Президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20 в Индии в сентябре 9-10 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает  Reuters.

"Нет, таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам. Отвечая на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-связи, представитель Кремля отметил, что формат будет уточняться.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за похищение украинских детей на оккупированных территориях. Это означает, что он рискует быть арестованным во время поездки за границу.

На этой неделе он присутствовал на встрече лидеров группы развивающихся экономик БРИКС в Южной Африке по видеосвязи, а не лично.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы