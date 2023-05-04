



Песков рассказал о реакции Путина на атаку дронов на Кремль и участии в ней США

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг, 4 мая, рассказал на брифинге о реакции российского лидера на атаку беспилотников на Кремль.



Песков отметил, что Путин всегда сохраняет спокойствие и собранность даже в самых сложных ситуациях.



"Вы знаете, что президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло", — сказал официальный представитель Кремля.



Он также выразил уверенность, что эта атака Киева была совершена по указке Вашингтона.



"В Москве понимают, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США", - заявил Песков.



"Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", — сказал он.



Как добавил Песков, в Москве знают, что зачастую сами цели определяет не Киев, а Вашингтон. После этого США указывают украинским военным объект для атаки, требуя от ВСУ выполнения задания.



По словам Пескова, российские спецслужбы получили данные об участии Штатов в ударе по Кремлю, но они пока не раскрываются. В Вашингтоне должны четко понимать, что Москве об этом известно, подчеркнул он.



Накануне, 3 мая, пресс-служба президента сообщила о попытке нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции. Случившееся расценили как попытку покушения на главу государства. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

