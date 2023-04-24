



Песков: Путин "никогда не сидел в бункере" и "не имеет двойников"

Президент РФ Владимир Путин "мегаактивен", никогда не сидел в бункере и не имеет двойников, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".



Песков сказал, что президент очень активен и абсолютно здоров, а сообщения о многочисленных двойниках назвал "ложью коллективного Запада". По его словам, 70-летний Путин, “не сидит и никогда не сидел в бункере”, а все окружающие "с трудом за ним успевают".



Еще Песков заявил, что энергетике и здоровью Путина "можно только позавидовать", и это "очевидно".