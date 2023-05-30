Песков: Путин ничего не скажет россиянам по поводу атаки на Москву
Президент России Владимир Путин не намерен выступать с обращением к нации после массированной атаки дронами на Москву и Подмосковье.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Уточняется, что Путина в режиме реального времени информировали о ситуации в российской столице.
По словам Пескова, ПВО и министерство обороны РФ "сработали должным образом". Угрозы для жителей Москвы и Подмосковья в настоящий момент нет.
В Кремле считают, что атака якобы является "ответом Киева" на массированный обстрел Украины, совершенный в воскресенье.