



Песков: Путин ничего не скажет россиянам по поводу атаки на Москву

Президент России Владимир Путин не намерен выступать с обращением к нации после массированной атаки дронами на Москву и Подмосковье.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Уточняется, что Путина в режиме реального времени информировали о ситуации в российской столице.



По словам Пескова, ПВО и министерство обороны РФ "сработали должным образом". Угрозы для жителей Москвы и Подмосковья в настоящий момент нет.



В Кремле считают, что атака якобы является "ответом Киева" на массированный обстрел Украины, совершенный в воскресенье.

