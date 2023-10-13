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Песков: Путин не намерен говорить с Нетаниягу
13.10.2023 16:01 Алина Груднева

Песков: Путин не намерен говорить с Нетаниягу

Президент России Владимир Путин пока что не намерен созваниваться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Разговор с Нетаниягу пока не входит в планы Путина", - сказал он.

По словам Пескова, в России пока что устанавливают число погибших в Израиле россиян. Ранее в росСМИ сообщали о 12 гражданах, с которыми была потеряна связь.

Ранее в этот же день, сам Путин осудил планы Израиля провести масштабную операцию в Газе, а также предложил создать "государство Палестина" со столицей в Восточном Иерусалиме.

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