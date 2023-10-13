



Песков: Путин не намерен говорить с Нетаниягу

Президент России Владимир Путин пока что не намерен созваниваться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Разговор с Нетаниягу пока не входит в планы Путина", - сказал он.



По словам Пескова, в России пока что устанавливают число погибших в Израиле россиян. Ранее в росСМИ сообщали о 12 гражданах, с которыми была потеряна связь.



Ранее в этот же день, сам Путин осудил планы Израиля провести масштабную операцию в Газе, а также предложил создать "государство Палестина" со столицей в Восточном Иерусалиме.