



Песков: Путин готов к любым контактам во избежание продолжения войны

Президент Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы достичь необходимых для России целей во избежание продолжения войны против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала “Россия-1”.



По его словам, российский президент якобы и раньше "был открыт для диалога", чтобы добиться необходимых для России целей.



"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы достигать целей РФ и другими средствами, чем спецоперация", – сказал Песков.



Ранее спикер Кремля заявлял, что "коллективный Запад" ведет войну против России "по всем фронтам". Однако цели российской "спецоперации" в Украине "не менялись и будут исполнены". Также Песков уверял, что Россия не ведет настоящую войну, пытаясь беречь инфраструктуру и жизнь людей в Украине.