



Песков прокомментировал провал миссии на Луну

Россия должна продолжать свою программу по освоению Луны, несмотря на провал миссии "Луна-25". Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 29 августа.



"Безусловно, вся страна следила за лунной космической миссией. Но мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии. Ничего в этом нет страшного", - заявил он.



По словам Пескова, главное теперь - продолжать российскую космическую программу, которую он назвал "уникальной", а потеря "Луны-25" - повод устранить ошибки.



"Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывают без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это - лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их в следующий раз. Мы знаем, что планы достаточно амбициозные, они будут реализовываться в дальнейшем", - сказал спикер Кремля.



Напомним, станция "Луна-25" - первый российский космический аппарат, попытавшийся совершить посадку на Луну после распада СССР. Ее запустили 11 августа, а уже 19 августа в России заявили о "нештатной ситуации" с миссией на Луну. 20 августа Роскосмос признал, что станция Луна-25 столкнулась с Луной.

