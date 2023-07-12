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Песков прокомментировал информацию о визите Путина в Китай
12.07.2023 19:17 Ирина Демьянова

Песков прокомментировал информацию о визите Путина в Китай

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай на повестке дня, сроки будут согласованы позже. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Диалог продолжается на самых различных уровнях, вы знаете, Валентина Ивановна Матвиенко в эти дни в Китае осуществила весьма насыщенный по содержанию визит. И, конечно, на повестке дня и визит Путина, со сроками которого мы еще точно определимся", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин ожидает визита Путина в Китай в октябре этого года.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Пекине готовятся к визиту президента России в октябре 2023 года для участия в третьем форуме "Один пояс - один путь".

 

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